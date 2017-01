dpa Wien. In Wien ist laut Behördenangaben ein Terroranschlag verhindert worden. Ein 18-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund sitze wegen eines geplanten Anschlags seit gestern in Haft, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka. Es war laut Behörden der bisher schwerwiegendste Hinweis auf einen Terrorakt in Österreich. Die „Kronen Zeitung“ berichtete, der Mann habe in der zweiten Januarhälfte einen Anschlag verüben wollen. Den Sprengsatz soll der Verdächtige in Deutschland gebaut haben.