Terror gegen Teenager: Mindestens 22 Menschen in Manchester getötet

dpa Manchester. Der verheerendste Terroranschlag in Großbritannien seit fast zwölf Jahren hat bei einem Popkonzert in Manchester mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Etliche Konzertbesucher werden noch vermisst. Am Eingang der „Manchester Arena“ hatte ein mutmaßlich islamistischer Selbstmordattentäter am späten Montagabend eine Bombe gezündet. Die Terrormiliz IS behauptet, für den Anschlag verantwortlich zu sein. 59 Verletzte kamen in Krankenhäuser. Mindestens etwa 60 weitere Opfer wurden rund um den Anschlagsort von Helfern versorgt, meldete die Zeitung „Manchester Evening News“. Bei der Terrorattacke starb auch ein achtjähriges Mädchen.