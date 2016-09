Tennistalente des SV Vorwärts trumpfen auf

gn Nordhorn. Nach dem erfolgreichen Abschneiden auf der Bezirksebene im vergangenen Jahr startete die C 1-Juniorinnen-Tennismannschaft des SV Vorwärts Nordhorn in dieser Sommersaison erstmals in der höchsten niedersächsischen Spielklasse für Jugendmannschaften (Verbandsliga) – und trumpfte auch auf dieser Ebene auf. Die beiden Kader-Spielerinnen Lätizia Bojara und Leonie Möller erreichten das Finale und verloren gegen den Wilhelmshavener THC hier das entscheidende Doppel mit 1:6 und 4:6.

Zuvor war niedersachsenweit in unterschiedlichen Staffeln die Qualifikation für die Endrunde, die so genannten Cilly-Aussem-Spiele, gespielt worden. Dabei setzten sich die Mannschaften des Wilhelmshavener THC, Braunschweiger THC, TC Hemmingen-Westerfeld und des SV Vorwärts Nordhorn durch. Diese Teams trafen sich dann in Delmenhorst, um den Niedersachsenmeister der C-Juniorinnen zu ermitteln.

Im Halbfinale trafen die Spielerinnen des SV Vorwärts auf den TC Hemmingen-Westerfeld, den Staffel-Ersten aus dem östlichen Niedersachsen. Hier entwickelte sich ein wahrer Tennis-Krimi. Nach den Einzeln stand es 1:1, sodass das abschließende Doppel die Entscheidung bringen musste. Leicht favorisiert waren hier die Hemmingerinnen, da sie die amtierenden Doppel-Landesmeisterinnen in dieser Altersklasse stellten. Dennoch ging der erste Satz mit 6:4 an Bojara/Möller. Den zweiten Durchgang sicherte sich die Hemminger Vertretung deutlich mit 6:0. Im abschließenden Match-Tiebreak zeigten sich die Vorwärts-Spielerinnen spiel- und nervenstark und sicherten sich mit 10:8 die Final-Teilnahme.

In diesem Endspiel konnten sich die jungen Vorwärts-Spielerinnen gegen den Wilhelmshavener THC nach großem Kampf wieder ein 1:1 nach den Einzeln erspielen. So musste erneut das abschließende Doppel die Entscheidung bringen. Hier mussten Bojara/Möller allerdings die überzeugende Leistung der Konkurrentinnen aus Wilhelmshaven anerkennen und verloren am Ende verdient mit 1:6 und 4:6.

Mit dem Erreichen der Vize-Niedersachsenmeisterschaft sicherten sich die Nordhornerinnen aber einen der größten Erfolge einer Tennis-Jugendmannschaft in der Vereinsgeschichte der Tennisabteilung des SV Vorwärts.