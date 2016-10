Tennis-Saisonfinale: Kerber gegen Radwanska im Halbfinale

Als Einzige schloss Kerber die Vorrunde des Saisonabschlusses der acht besten Tennis-Damen ohne Niederlage ab. Die zuvor unbesiegte Kusnezowa verlor am Freitag gegen French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien 6:3, 0:6, 1:6. Die 31-jährige Kusnezowa stand schon zuvor als Siegerin der Weißen Gruppe fest. Kerber hatte in der Roten Gruppe gegen Cibulkova, die Rumänin Simona Halep und Madison Keys aus den USA gewonnen. Die WTA Finals sind mit sieben Millionen Dollar dotiert.

Radwanska galt vor Turnierbeginn als größte Rivalin für Kerber, musste dann aber in der Weißen Gruppe eine Niederlage gegen Kusnezowa einstecken. Die 28-jährige Kerber weist gegen die ein Jahr jüngere Radwanska eine negative Bilanz auf. Fünfmal hat die Norddeutsche gewonnen, sechsmal verloren.

Die Weltranglisten-Erste Kerber hat damit für ihr Halbfinale am Samstag (13.30 Uhr) und den angestrebten Weg zum dritten großen Titel in diesem Jahr eine unangenehme Kontrahentin bekommen. „Aga und ich kennen uns sehr gut“, sagte die US-Open- und Australian-Open-Gewinnerin Kerber. „Ich denke, wir werden lange Ballwechsel haben.“ Das andere Halbfinale bestreiten überraschend die Russin Swetlana Kusnezowa und Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Am spielfreien Tag der Nummer eins aus Deutschland entschied die polnische Tennisspielerin ihre letzte Vorrundenpartie gegen US-Open-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien 7:5, 6:3 für sich. Die Weltranglisten-Dritte Radwanska sicherte sich damit Platz zwei der Weißen Gruppe und das letzte verbliebene Ticket für die Vorschlussrunde.

Das Duell zwischen Angelique Kerber und Agnieszka Radwanska hätte bei den WTA Finals in Singapur auch das Endspiel sein können. Die Polin gewann das Turnier im Vorjahr und ist die Nummer zwei der Setzliste. Nun treten die beiden schon am Samstag gegeneinander an.

