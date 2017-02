Tempo 30 für die Hilgenstiege in Bad Bentheim

Bad Bentheim. An der Hilgenstiege in Bad Bentheim soll Tempo 30 für Autofahrer gelten. Neben den Verbotsschildern für den Lastwagenverkehr ab 7,5 Tonnen werden Tempo 30-Schilder aufgestellt. „Wir hoffen, die Verkehrssituation so in den Griff zu bekommen“, berichtete Ordnungsamtsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld auf GN-Anfrage.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/tempo-30-fuer-die-hilgenstiege-in-bad-bentheim-182448.html

Wenn ab Mittwoch die Verkehrsschilder aufgestellt werden, gilt Tempo 30 an der Hilgenstiege in Bad Bentheim. Die Geschwindigkeitsreduzierung soll die Verkehrssituation entlasten.

