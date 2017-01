Teenager in Gartenlaube starben an Kohlenmonoxidvergiftung

dpa Arnstein. Die sechs in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein tot gefundenen Teenager sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium in Würzburg mit und bestätigte damit entsprechende Informationen der „Bild“-Zeitung.