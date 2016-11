Eine Frauengruppe aus der Grafschaft stellt in Heimarbeit Teddys für kranke Kinder her.

Nordhorn. Sie haben rote Mützen auf dem Kopf, Schals um den Hals oder eine Augenklappe im flauschigen Gesicht. Die Rede ist von den sogenannten Trost-Teddys. Gestrickt werden sie seit rund dreieinhalb Jahren von einer Grafschafter Frauengruppe um die Brandlechterin Femmy Nip. In Kürze wird der 2000. Bär fertig. Er wird wie seine Kollegen an ein krankes Kind in der Euregio-Klinik verschenkt.

„Die Idee für das Projekt hat mir ein Bericht über eine Strick-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen geliefert“, erzählt Nip. Die Grafschafterin mit holländischen Wurzeln war sofort begeistert, nahm mit der Gruppe Kontakt auf und begann zu stricken. Als die ersten Teddys fertig waren, wollte Nip sie nach Nordrhein-Westfalen schicken. Die Gruppe riet ihr jedoch davon ab, ermuntere sie, die Teddys stattdessen in der Grafschaft an kranke Kinder zu verteilen.

Überzeugungsarbeit musste Femmy Nip nicht leisten. In der Euregio-Klinik war Dagmar Buitkamp, Leiterin der Kinderstation, sofort begeistert, als sie von der Idee hörte. „Zuerst befürchteten wir, dass das Projekt nach einer Weile einschlafen könnte. Das Gegenteil war aber der Fall“, erinnert sich Buitkamp. Die Zahl der abgegebenen Teddys wuchs von Monat zu Monat, liegt derzeit bei 50 Stofftieren. Nip schaffte es zudem, weitere Mitstreiterinnen im Brandlechter Singkreis zu rekrutieren. Mitglieder befreundeter Chöre und Bekannte folgten auf dem Fuß.

Unter den Teddys, die die zwölf Frauen jeden Monat stricken, befinden sich nie zwei identisch aussehende. Jeder Bär ist ein Unikat. Es gibt Seeleute, WM-Bären, Eisbären, Teddys im rosa Kleid und in allen Farbkombinationen.

Für einen Trost-Teddy, brauchen die Frauen einen halben Arbeitstag. Dass sie die Zeit dennoch investieren, dafür ist Jörg Langlitz, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin, ihnen dankbar. „Die Teddys nehmen den Kindern die Angst. Der positive Effekt zeigt sich deutlich“, sagt er.

Verteilt werden die Teddys vor allem an Kleinkinder. Doch auch Grundschüler greifen gerne zu. „Die Bären sind so beliebt, dass am Ende des Monats immer alle weg sind“, sagt Buitkamp. Demenzpatienten bereiten die Frauen mit selbst gestrickten Grafschafter Püppchen eine Freude. „Auch darüber gibt es nur Positives zu berichten. Die älteren Menschen sind jedes Mal sehr dankbar“, sagt Langlitz.

Die Gruppe ist auf Wollspenden angewiesen. Sie können bei Femmy Nip, Blomenberg 4, abgegeben werden. Wer selbst mitstricken möchte, kann sich unter Telefon 05921 9087231 oder unter 0152 04181945 melden.