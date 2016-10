Technischer Defekt: Bundeswehr-Tornados bleiben am Boden

dpa Berlin. Der Tornado-Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrormiliz IS ist wegen eines technischen Defekts an den Aufklärungsflugzeugen vorerst ausgesetzt. Wie die Bundeswehr mitteilte, müssen alle sechs auf der türkischen Nato-Luftwaffenbasis Incirlik stationierten Maschinen zunächst am Boden bleiben. Von der Industrie sei ein technischer Mangel an einem Bauteil in Deutschland festgestellt worden. Um jede Gefährdung für Personen und Material auszuschließen“, sei der Flugbetrieb dieser Maschinen ausgesetzt worden.