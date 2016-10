Techniker Krankenkasse schließt Nordhorner Filiale

Nordhorn. Die Techniker Krankenkasse (TK) gibt zum Ende des Monats ihre Filiale in Nordhorn auf. Ab dem 2. November müssen Grafschafter zur TK-Filiale an der Meppener Straße 147 in Lingen fahren, wenn sie mit Kundenbetreuern sprechen wollen. „Das Kundenverhalten hat sich verändert. Viele Kunden erledigen ihre Geschäfte im Internet oder telefonisch. Die TK muss wirtschaftlich denken und muss deshalb die Filiale in Nordhorn schließen“, sagt Ulrike Fieback, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

Standort Lingen

Bundesweit werden 39 Kundencenter geschlossen, an 27 Standorten sollen neue Büros eröffnet werden.

„Da wir mit einem Anstieg der Kundenbetreuungen in Lingen rechnen, wird die Filiale ausgebaut“, berichtet Fieback. Dazu sollen neue Mitarbeiter eingestellt werden, die Nordhorner Kundenberater würden auf eigenen Wunsch in das Servicecenter wechseln.

Neue Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten in Lingen bleiben jedoch gleich. Die Zweigstelle ist einmal in der Woche geöffnet, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Von Lingen aus soll dann der gesamte Bereich des südlichen Emslandes und der Grafschaft abgedeckt werden. Die nächsten Filialen der Krankenkasse liegen in Rheine und Papenburg. Auf einem Flyer gibt die Krankenkasse den Tipp: „Melden Sie sich einfach auf www.tk.de mit einem Passwort unter ,Meine TK an‘“.