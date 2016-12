dpa Berlin. Nach einem Unfall mit einem sechsjährigen Mädchen hat ein Taxifahrer in Berlin Fahrerflucht begangen. Der Mann habe das Mädchen beim Überqueren einer Straße am Morgen angefahren und schwer verletzt liegengelassen, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen auf einen Gehweg geschleudert. Rettungskräfte brachten sie mit einem Beckenbruch und einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.