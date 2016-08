Viele Bücher, Kassetten, Vasen und Spielsachen haben am Sonnabend in Bad Bentheim den Besitzer gewechselt. Kaum ein Besucher des internationalen Flohmarktes ist ohne ein Schnäppchen nach Hause gegangen.

Tausende Trödelfans beim Flohmarkt in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Schon früh am Morgen ist am Sonnabend in Bad Bentheim um den besten Preis gefeilscht worden. Zwar eröffnete der 43. Internationale Flohmarkt offiziell erst um 8 Uhr, doch schon viel früher waren die ersten Trödelfans im Schlosspark auf der Suche nach kleinen Schätzen.

„Wir waren ausgebucht und ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf“, sagte Veranstalter Fritz Begemann den GN. Der Einlass ab 1 Uhr in der Nacht zu Samstag hätte reibungslos geklappt. „Ich habe allen Verkäufern vorab Alternativrouten genannt, damit sie die Baustellen umfahren können“, berichtete Begemann. Er habe bislang nur positive Rückmeldungen von Besuchern und Verkäuferin erhalten. Viele Privathändler hätten demnach einen sehr guten Umsatz gemacht.

