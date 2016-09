Tausende Kartoffeln auf Dorfstraße in Lage

sb Lage. Die Feuerwehren aus Lage und Neuenhaus sind am Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Auf der Dorfstraße in Lage verteilten sich unzählige Kartoffeln, die ein Lastwagen wegen eines Defekts an der Heckklappe verloren und über eine Länge von etwa 500 Metern verteilt hatte.

„Der Landwirt, der diese verloren hatte, versuchte bereits selbst, die Kartoffeln von der Fahrbahn zu entfernen. Da die Knollen aber über einen großen Bereich verteilt waren und immer wieder durch vorbei fahrende Fahrzeuge platt gefahren wurden, alarmierte man uns“, berichtete die Feuerwehr Lage am Abend. Diese forderte zur Unterstützung das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Tank des Landkreises an, das in Neuenhaus stationiert ist – „um nicht unnötig viel Schlauch verlegen zu müssen“, so die Begründung. Mit dem Fahrzeug konnte durch den eingebauten Wasserwerfer die Straße schnell gereinigt werden. Während der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt.