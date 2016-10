Tausende demonstrieren gegen Atomkraft in Frankreich

dpa Cherbourg. Tausende Menschen haben in Frankreich gegen den neuen Atommeiler in Flamanville am Ärmelkanal demonstriert. Sie forderten laut Medienberichten auch ein generelles Aus für die Atomkraft. Das Kernkraftwerk der neuen Generation soll nach früheren Angaben etwa 2018 fertig sein. Die Polizei sprach von 2700 Demonstranten, während die Organisatoren zwischen 3 000 und 5 000 Menschen nannten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Frankreich exportiert den EPR auch nach Großbritannien.