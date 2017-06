Taucher finden Leiche im See

Erneut gab es einen großen Sucheinsatz nach einem 24-Jährigen im Vechtesee in Nordhorn. Taucher haben gegen Montagmittag eine Leiche am Seegrund gefunden.

Nordhorn. Den dritten Tag in Folge sind am Montagmorgen Taucher in den Vechtesee gestiegen, um nach einem dort vermissten 24-Jährigen zu suchen. Gegen 12.40 Uhr haben sie eine Wasserleiche im am Seegrund gefunden. Der Fundort liegt etwa zehn Meter vom Vechtestrand entfernt in drei Meter Wassertiefe. Der See ist nun in Höhe der Seeuferstraße weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und untersucht den Toten. Vermutlich handelt es sich um den seit Samstag vermissten Mann.

Video Taucher finden Vermissten tot im Vechtesee Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. DLRG-Taucher haben am Montagmittage die Leiche eines seit Samstag vermissten Mannes im Vechtesee gefunden.

Die Suche konzentrierte sich zuvor um einen Bereich gegenüber des Vechtestrandes, an dem die Vechte in Richtung Innenstadt fließt. Zwei Leichenspürhunde haben am Sonntagabend an diesem Areal angeschlagen. Doch Taucher haben in dem trüben Wasser keine Spur von dem Vermissten entdeckt.

Montagvormittag haben Taucher der DLRG Nordhorn und Lingen sowie ein Sonarboot der Feuerwehr Rheine den Uferbereich abgetaucht. Da auf dem Vechtesee der Freizeitbootsverkehr mit Vechtestromer und Tretbooten eingesetzt hat, ist ein Boot der Feuerwehr Nordhorn hinzugekommen und sichert die Einsatzstelle vom Wasser aus ab.

Alles deutet auf Badeunfall hin

Wahrscheinlich ist der 24-jährige Afghane mit Wohnsitz in Nordhorn Opfer eines tragischen Badeunfalls geworden. Er soll am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr alleine am Vechtestrand in den See gestiegen sein. Ein Bekannter fand später nur noch Kleidung und persönliche Gegenstände des Mannes am Strand. Der 24-Jährige soll ein schlechter Schwimmer sein. Im Vechtesee ist das Baden nicht erlaubt, es gibt allerdings auch keine Badeverbotsschilder.

Eine sofortige große Suchaktion mit etwa 100 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, THW und DLRG hat am Samstagabend den Vechtesee, das Fluss- und Seeufer und die Vechte in der Nordhorner Innenstadt nach dem Vermissten abgesucht. Gegen 21 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Am Sonntag wurden dann gegen 19 Uhr die Leichenspürhunde eingesetzt. Doch auch diese Suche wurde um 22 Uhr ergebnislos abgebrochen.