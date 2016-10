dpaPeking. Bei den erstklassig besetzten China Open der Damen und Herren spielen am Montag auch noch die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber, Laura Siegemund und Julia Görges. Annika Beck und Sabine Lisicki sind bei der mit mehr als vier Millionen Dollar dotierten Damen-Konkurrenz bereits ausgeschieden.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/tatjana-maria-in-erster-runde-in-peking-ausgeschieden-168247.html

dpa Peking. Bei den erstklassig besetzten China Open der Damen und Herren spielen am Montag auch noch die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber, Laura Siegemund und Julia Görges. Annika Beck und Sabine Lisicki sind bei der mit mehr als vier Millionen Dollar dotierten Damen-Konkurrenz bereits ausgeschieden.

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Peking in der ersten Runde gescheitert. Die Qualifikantin aus Bad Saulgau verlor 2:6, 2:6 gegen die an Nummer 16 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.

