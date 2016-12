Am 14. Februar 2017 soll in Nordhorns Fußgängerzone im Rahmen der Tanzaktion „One Billion Rising“ wieder auf wie weltweite Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht werden. Um den Tanz einzuüben, werden Workshops angeboten.

Tanzen gegen Gewalt an Frauen

gn Nordhorn.„Das Thema Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland hochaktuell, die Zahlen sind weltweit von erschreckendem Ausmaß“, teilen die Stadt Nordhorn und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) als Organisatoren mit: „Jede dritte Frau war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede dritte Frau – das sind eine Milliarde Frauen weltweit.“

Die Protestaktion „One Billion Rising“ fand erstmals 2013 statt und hat sich in kürzester Zeit weltweit etabliert. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bereits Frauen und Männer in über 199 Ländern und in knapp 200 deutschen Städten, um ein neues Bewusstsein und das Ende der Gewalt gegen Frauen zu fordern. Auch Nordhorn ist seit 2015 dabei.

Kern der Aktion ist die öffentliche Aufführung des „One Billion Rising-Tanzes“. Um den Tanz einzuüben, werden drei Übungsworkshops angeboten, viele kennen die Schritte aber auch noch aus dem vergangenen Jahr. „Man muss den Tanz nicht unbedingt können, um mitzumachen“, betont Nordhorns Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski: „Es geht nicht so sehr ums Tanzen, sondern vor allem darum, ein deutliches Zeichen zu setzen. Dazu sind uns alle interessierten Frauen und selbstverständlich auch Männer willkommen.“ Auch die Cheerleader der „Eintracht Nordhorn Vikings“ werden mittanzen und die Aktion unterstützen.

Die Übungsworkshops finden statt am Samstag, 14. Januar 2017, und am Samstag, 4. Februar, jeweils von 14 bis 15 Uhr. Am Freitag, 10. Februar, besteht von 18.30 bis 19.30 Uhr die dritte Gelegenheit, den Tanz einzuüben.

Anja Milewski bereitet die Aktion mit kfd-Regionalsprecherin Sigrid Grummich sowie mit Nadine Krause und Denise Burghard vom Nordhorner Jugendzentrum vor. Unterstützt wird das Team von Sponsoren aus der Nordhorner Wirtschaft.

„Mit der Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Gewalt gegen Frauen ein weltweites Problem ist, dem nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird“, meint Milewski. Die Ereignisse auch der vergangenen Wochen und Monate hätten das auf erschreckende Weise deutlich gemacht. „Übergriffe auf Frauen sind weltweit nach wie vor an der Tagesordnung. Um das Ende dieser Gewalt zu fordern, wollen wir uns erheben.“

Die Tanzaktion selbst geht am Dienstag, 14. Februar, um 16.30 Uhr in der Fußgängerzone zwischen den Geschäftsräumen der Sparkasse und der Firma Apollo Optik über die Bühne.

Weitere Informationen gibt es beim Gleichstellungsbüro der Stadt Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 878237 sowie im Internet unter www.nordhorn.de/gleichstellung.