Tag der offnen Tür: Bürger entdecken Amtsgericht

Erstmals hat sich das Amtsgericht Nordhorn am Sonntag in Form eines „Tags der offenen Tür“ präsentiert. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot wahr und erlebten die Arbeit der Justiz aus der Nähe.

Die Angeklagte Bianca Böse (gespielt von Jutta Hassink, linkes Bild) kam mit Hand- und Fußfesseln zur Showverhandlung in den Gerichtssaal. Foto: Hamel

Nordhorn. Der Gerichtssaal mit der Nummer 41 platzt aus allen Nähten, die Zuschauerbänke sind bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Angeklagte Bianca Böse (gespielt von Jutta Hassink) mit Hand- und Fußfesseln hineingeführt wird. Ihr wird der Versuch zur Last gelegt, mehr als drei Kilo Marihuana aus den Niederlanden nach Deutschland zu schmuggeln. Die Drogenfahrt endete bei einer Zollkontrolle am Grenzübergang an der Denekamper Straße. Der Prozess gegen die junge Frau beginnt.

Die Showverhandlung im Strafrecht ist nur eine von vielen Attraktionen, die das Amtsgericht Nordhorn bei seinem ersten „Tag der offenen Tür“ am Sonntag auf die Beine gestellt hat. Zahlreiche Stände und Aktionen von Zoll, Polizei, Verkehrswacht und Justiz säumen den Vorplatz des Gebäudes, ein Kran befördert die Gäste mit einer Gondel in luftige Höhe, hinzukommen mehrere Fachvorträge. Arno Vos, Direktor des Amtsgerichts, ist schon mittags sichtlich erfreut über die große Besucherzahl.

Eines stellte er gleich zu Beginn seiner Begrüßung klar: Die Arbeit vor Ort habe wenig mit dem zu tun, was landläufig aus den zahlreichen TV-Gerichtsshows bekannt ist. Und auch über die klassischen Verhandlungen hinaus gebe es einiges zu tun. Unter anderem das Grundbuchamt gehöre dazu, ebenso die Insolvenz- und Zwangsversteigerungsabteilung sowie die Abteilung für gesetzliche Betreuung.

Auch ein Erbschein ist beim Amtsgericht erhältlich und ein Testament kann dort hinterlegt werden. Insgesamt sieben Serviceeinheiten zeigen am Sonntag ihre Arbeit. Arno Vos spricht allen Beteiligten seinen Dank für die „unsägliche Unterstützung“ aus.

Gar nicht gut hingegen steht es um die Angeklagte Bianca Böse in Saal 41: Nachdem die Zeugin – Zollbeamtin Susi Schnüffler (Jennifer Volkers) – sie zweifelsfrei identifizieren konnte, lässt sich die mutmaßliche Drogenkurierin auf ein umfassendes Geständnis ein. 2500 Euro sollte sie für die Fahrt bekommen. „Ich wollte meine finanziellen Probleme lösen“, erklärt die bereits wegen eines ähnlichen Delikts Verurteilte. Nach einer niederschmetternden Sozialprognose ihres Bewährungshelfers Klaus Hutmacher – weder Arbeitsstunden wurden erfüllt, noch Angebote zur Therapie ihrer langjährigen Drogenabhängigkeit wahrgenommen – fordert Staatsanwalt Marc Humpohl nach Abwägung aller Aspekte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ohne Bewährung – letztere ist grundsätzlich nur bei einer Haft von bis zu zwei Jahren möglich. Ebendieses Strafmaß peilt Rechtsanwalt Thomas Heils an: Die Situation seiner Mandantin sei nicht einfach. Es gelte zu differenzieren, ob die Strafe der Tat und Schuld angemessen ist. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück.

Derweil geht außerhalb des Gerichtssaals das Fest weiter: Der fast schon berühmte Drogenspürhund „Spike“ zeigt sein Können, Kinder dürfen beim Polizeimotorrad das Blaulicht einschalten und den großen Gefangenentransporter erkunden und die Abteilung Groß-Hesepe der JVA Lingen bietet Deko-Artikel aus Holz an, die von Gefangenen gefertigt wurden. Anhand eines Rollenspiel-Streits um Orangen können die Besucher erleben, wie durch Mediationsgespräche zufriedenstellende Lösungen für beide Parteien gefunden werden können.

Auch Anke van Hove, Präsidentin des Oberlandesgerichts Oldenburg, stattet dem „Tag der offenen Tür“ einen Besuch ab und zeigt sich schwer beeindruckt. Es sei schön, dass die Menschen nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das Amtsgericht in Aktion erleben könnten.

Auf dem Innenhof geht neben dem Genuss von Pommes, Kaffee und Kuchen inzwischen auch die Versteigerung von echtem Diebesgut vonstatten. „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten“, ruft Gerichtsvollzieher Mario Kasselmann ein ums andere Mal, wenn wieder ein Elektroartikel oder eine Schnapsflasche einen neuen Besitzer gefunden hat. Höhepunkt ist die Versteigerung eines kürzlich gepfändeten Autos: Der kleine „Hyundai“ geht mit einem Mindestgebot in Höhe von 2050 Euro an den Start und kommt letztlich für 4700 Euro unter den Hammer.

Für Bianca Böse wird es nun ernst: Der Vorsitzende Richter Torsten Rieger verkündet das Urteil. Für zweieinhalb Jahre muss sie hinter Gitter, kann aber gemäß dem Prinzip „Therapie statt Strafe“ einen Teil ihrer Haftzeit zur Bekämpfung ihrer Drogensucht zurückstellen lassen. Ein erfreuliches Urteil dürften sich die Mitarbeiter des Amtsgerichts selbst aussprechen: Ihr von langer Hand geplanter und liebevoll gestalteter Aktionstag traf auf großen Zuspruch aus der Bevölkerung.