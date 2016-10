Tabellenführer Braunschweig verliert in Dresden 2:3

Mehr aus diesem Ressort

Turbulenter Auftakt zum elften Spieltag in der 2. Liga: Spitzenreiter Braunschweig gibt einen sichergeglaubten Auswärtssieg in Dresden noch her. 1860 München schießt sich gegen Aue aus der Krise, Bielefeld feiert den ersten Saisonsieg in der Liga. mehr...