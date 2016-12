Syrische Militärkreise: Evakuierung Ost-Aleppos stockt wieder

dpa Aleppo. Die Evakuierung Ost-Aleppos ist am Abend erneut ins Stocken geraten. Als Begründung hieß es aus syrischen Militärkreisen, Rebellen hätten neue Bedingungen gestellt. Zuvor hatte es am Dienstag geheißen, die letzten Kämpfer sollten die Stadt im Laufe des Tages verlassen. Die Evakuierung Ost-Aleppos hatte am vergangenen Donnerstag begonnen, wurde dann aber nach für einige Tage unterbrochen und am Sonntag wieder aufgenommen. Seit Beginn der Evakuierung haben laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz etwa 25 000 Menschen die letzten Rebellengebiete Aleppos verlassen.