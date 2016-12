Syriens Regierung stoppt Evakuierung Aleppos

Bild 1 / 2 In der Region sollen mehrere Explosionen zu hören gewesen sein. Foto: Ghith Sy

Ein zweites Srebrenica müsse unter allen Umständen vermieden werden, mahnte US-Außenminister Kerry. Foto: Sana

Die humanitäre Lage in Aleppos Rebellengebieten ist katastrophal. Zehntausende Menschen in Not warten darauf, dass sie die Stadt verlassen können. Doch Russland erklärt die Evakuierung für beendet.