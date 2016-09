Syrerin bringt im Flugzeug Jungen zur Welt

dpa Stockholm. In einem Flugzeug hat eine Syrerin in der Nacht ein Kind geboren. Das berichtet die schwedische Zeitung „Expressen“. Die Maschine der Airline Pegasus war auf dem Weg von Istanbul nach Stockholm, als bei der Frau die Wehen einsetzen. Die Besatzung habe in der Ukraine zwischenlanden wollen, doch die Frau wollte der Zeitung zufolge mit ihren drei Kindern unbedingt nach Schweden. Mit Hilfe einer Krankenschwester, die zufällig an Bord war, sei ein Junge zur Welt gekommen. Am Flughafen in Stockholm wurde die Syrerin von einem Krankenwagen in Empfang genommen.