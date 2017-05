Synchronsprecher Andreas von der Meden mit 74 Jahren gestorben

dpa Hamburg. Er war die Stimme von Kermit, Skinny Norris und David Hasselhoff: Synchronsprecher und Schauspieler Andreas von der Meden ist tot. Er starb bereits 26. April im Alter von 74 Jahren, wie seine Produktionsfirma Europa Hörspiele bestätigte. Mehreren Generationen wurde er vor allem als deutsche Stimme von Kermit der Frosch bekannt, den er zunächst in der „Sesamstraße“ und später auch in der „Muppet Show“ synchronisierte. Ab 1969 gehörte er zu einer der bekanntesten Dixieland-Bands Deutschlands, der Old Merry Tale Jazzband.