Syen-Venn: Ferngesteuerte Raupe sorgt für Ordnung

Isterberg. Die Landschaftspflege im Hochmoor ist eine schwierige Sache – längst nicht jedes Gerät kann in dem unwegsamen Gelände eingesetzt werden und die Witterungsbedingungen funken den Plänen oftmals dazwischen. Mit einer neuen Anschaffung hat die Stiftung Feuchtgebiet Syen-Venn für die Arbeiten im Hochmoor und dem es umgebenden Gürtel gute Voraussetzungen geschaffen: Sie nennt nun ein Raupenfahrzeug ihr Eigen, das unerwünschten Bewuchs knapp über dem Boden abmäht und direkt zu Mulch verarbeitet, also kleinhäckselt.

Die „Pflegeraupe“, wie Dr. Michael Kiehl (Vorsitzender der Stiftung) sie nannte, kostete etwas mehr als 53.000 Euro. „Wir haben lange auf so ein Gerät gehofft,“ sagte Kiehl bei der Vorstellung der Maschine gestern. „Aber allein mit eigenen Mitteln war die Stiftung zu so einer Anschaffung nicht in der Lage.“ Die Grafschafter Sparkassenstiftung unterstützte nun die Naturschützer mit einer Spende von 15.000 Euro. Auch der Landkreis Grafschaft Bentheim und der Realverband Genossenschaft Syen-Venn beteiligten sich. „Das Geld ist gut und nachhaltig angelegt. Damit wird man sehr lange gute Arbeit machen können“, zeigte sich Hubert Winter, Vorsitzender des Stiftungsrats, bei der gestrigen Präsentation überzeugt. „Auch wenn ich mich erst gewundert habe, dass man in Naturschutzgebieten der Natur wieder reinpfuschen muss.“

Dass die Pflege der Flächen im und am Moor notwendig ist, konnten die Grafschafter Naturschützer ihm und seinen Mitstreitern im Stiftungsrat schnell aufzeigen. „In der Heide wachsen viele Birken und machen sie kaputt. Die Heide ist eine Kulturlandschaft, sie muss gepflegt werden“, erläuterte der Geschäftsführer der Stiftung Feuchtgebiet Syen-Venn, Ralf Iselhorst. „Im Moor können keine Schafe gehalten werden, die sich um den unerwünschten Bewuchs kümmern könnten. Bei der Nässe würden sie Hufkrankheiten entwickeln“, führte er weiter aus.

Nicht mehr auf Leihgaben warten

Rund eine Tonne wiegt das „Raupenfahrzeug mit Forstmulchkopf“, wie es offiziell bezeichnet wird. Durch seine Gummiketten kann es sich auch in sehr schwierigem Gelände fortbewegen und Höhenunterschiede im Moor gut ausgleichen. Auch kleine Gräben überwindet es. Solche Maschinen wurden schon im Syen-Venn zur Pflege eingesetzt. „Es ist schwierig, so eine Raupe zu leihen“, erzählte Kiehl. „Man muss sehr weit im Voraus reservieren. Und dann kann es passieren, dass es witterungsbedingt zu der Zeit überhaupt nicht passt.“ Nun könne man die Pflegemaßnahmen angehen, wenn das Wetter stimme. Dass die Grafschafter Stiftung eine solche Raupe nun besitzt, sei übrigens eine Besonderheit. „Ich wüsste von keiner anderen Stiftung in der Umgebung, die eine solche Maschine hat.“

Ferngesteuert

Die Raupe wird bei ihren Einsätzen komplett aus der Ferne gesteuert, einen Sitz für einen Fahrer gibt es gar nicht. Über den Pflegevertrag mit der Familie Hess hat die Stiftung einen versierten Fahrzeugführer zur Verfügung. „Vorwärts, rückwärts, rechts und links“ sind nach dessen Aussage nach alle Anweisungen, die er über die Fernbedienung weitergeben muss.

Verglichen mit anderen Fahrzeugen ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Raupe über das Gelände bewegt, zwar nicht besonders hoch – dafür ist die Maschine sehr effektiv. „Wenn zu Fuß vier Hektar des Moores mit einem Freischneider bearbeitet werden sollen, haben wir bislang dafür acht bis zehn Tage gerechnet – Tage mit harter körperlicher Arbeit. Die Raupe schafft diese Fläche in zwei Tagen“, beschrieb Iselhorst. Zudem seien vorher Lohnarbeiter für diese Arbeit eingesetzt worden – dieses Geld werde nun gespart.

Das Hochmoor im Syen-Venn hat eine Fläche von 200 Hektar. Im kommenden Jahr soll die Raupe dann für große Maßnahmen eingesetzt werden. In Zukunft ist es möglich, die Raupe weiter aufzurüsten – dann kann sie sogar Bäume mit einem Stamm von 16 Zentimetern mähen.