Sybille Steinbacher tritt erste Holocaust-Professur an

dpa Wiesbaden. Die Historikerin Sybille Steinbacher übernimmt die bundesweit erste Holocaust-Professur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Sie tritt ihr Amt offiziell an diesem Montag an, wie das hessische Wissenschaftsministerium mitgeteilt hatte. Steinbacher wurde von einer international besetzten Berufungskommission empfohlen. Die 1966 in München geborene Steinbacher hat zuletzt an der Universität Wien Zeitgeschichte gelehrt. Der neue Lehrstuhl ist zudem mit der Leitung des Fritz-Bauer-Institutes in Frankfurt verbunden.