Trotz des letzten Tabellenplatzes in der Winterpause ist die Stimmung gut beim Wietmarscher Bezirksligisten. Die SVW-Fußballer beginnen am 27. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde.

SVW startet mit neuem Mut in zweiten Saisonteil

Wietmarschen. Der SV Wietmarschen ist das Tabellenschlusslicht in der Fußball-Bezirksliga, der Rückstand der Niedergrafschafter auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits neun Punkte. Und doch ist die Stimmung beim Aufsteiger überhaupt nicht schlecht. „Alles ist möglich“, lautet das Motto, das Wietmarschens Trainer Norbert Wübbels für die anstehende Rückrunde ausgibt.

Die Zuversicht hat dabei durchaus einen Grund. Denn nach dem Trainerwechsel von Thomas Hessel zu Wübbels im Oktober des vergangenen Jahres hat sich der SV Wietmarschen immerhin aus seiner fast aussichtslosen Lage herausmanövriert. Mit nur einem Punkt aus den ersten zehn Spielen war der Aufsteiger gestartet, unter dem neuen Coach holte das Team aus den darauffolgenden fünf Partien bei drei Heimsiegen neun Zähler. „Für mich war sie positiv“, blickt Coach Wübbels auf die Hinrunde zurück.

Und die mutige Herangehensweise wollen die Wietmarscher Fußballer auch im neuen Jahr zeigen, um im Abstiegskampf noch eine echte Chance zu haben. „Wir haben gesehen, dass wir in kurzer Zeit wieder an die anderen Mannschaften herankommen können“, lautet eine der Lehren, die Wübbels seinem Team vermittelt hat. „Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren und gehen jedes Spiel an, als ob es ein Endspiel für uns wäre“, ergänzt er.

Am kommenden Freitag, 27. Januar, beginnen die Wietmarscher personell unverändert mit der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil, zwei Tage später steht dann bereits das erste von sechs Testspielen für sie an: Es geht zu Vorwärts Nordhorn II auf den Kunstrasen – und damit auch gegen die Mannschaft von Marco Plickert, der im Sommer den SVW von Norbert Wübbels übernehmen wird. „Es war wichtig, dass der neue Trainer jetzt präsentiert wurde, denn die Jungs wollen ja auch wissen, wie es hier weitergeht“, erklärt Wübbels.

Diese wichtige Personalfrage ist nun geklärt – und klar ist für den SVW-Trainer auch, wie es auf dem Feld bei seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt weitergehen soll: „Wir müssen weiterhin mehr arbeiten, um unsere spielerischen Defizite auszugleichen“, sagt Wübbels.