SVB will Aufwärtstrend gegen Bevern fortsetzen

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim bekommen es an diesem Wochenende mit einem Mitaufsteiger zu tun. Im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) ist der SV Bevern in der Burgstadt zu Gast, der mit drei Siegen aus sechs Spielen gut aus den Startlöchern gekommen ist. Die Gastgeber haben bislang zwar erst zwei Zähler eingefahren, Trainer Mario Fischer erkennt aber einen Aufwärtstrend, den die Bad Bentheimer gegen Bevern fortsetzen wollen. „Wir haben uns in den letzten beiden Spielen verbessert. Die Mannschaft wird stabiler in ihrer Leistung“, sagt Fischer.

Die Entwicklung beim Aufsteiger aus der Obergrafschaft lässt sich an zwei wichtigen Eckdaten festmachen: Die Bad Bentheimer Fußballer lassen weniger Chancen des Gegners zu und erspielen sich im Gegenzug selbst vermehrt Einschussmöglichkeiten. Bei der jüngsten 1:2-Niederlage beim Tabellenführer SV Bad Rothenfelde am vergangenen Wochenende notierte Fischer sechs sehr gute Chancen für sein Team. „Es ist bitter, dass wir in diesem Spiel nichts geholt haben – aber es macht Mut“, sagt der Bad Bentheimer Trainer.

Fischer und sein spielender Kollege Jörg Husmann müssen am Sonntag auf ein Quartett verzichten. Nico Neumann (muskuläre Probleme), Metin Erdem (Leistenverletzung), Lando Kiewit (Bänderverletzung) und Philipp Kolk (Knieprobleme) stehen im Heimspiel gegen Bevern nicht zur Verfügung.Das Trainerteam des SVB erwartet einen guten Gegner, will sich aber nicht zur sehr am Kontrahenten ausrichten. „Wir wollen uns nicht nur auf den Gegner einschießen, sondern unsere eigene Leistung bringen und die taktischen Vorgaben umsetzen“, sagt Fischer. Er geht die Aufgabe am Sonntag optimistisch an. „Ich habe das gute Gefühl, dass wir in diesem Spiel etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Fischer.

Der Gegner, der vor den Toren Cloppenburgs beheimatet ist, hat bislang einen etwas kuriosen Saisonverlauf erlebt: Auf drei Auftaktniederlagen gegen die allerdings starken Landesliga-Teams Blau-Weiß Lohne, Kickers Emden und Atlas Delmenhorst folgten drei Siege in Folge. Dabei bezwang der Aufsteiger auswärts unter anderem den hoch gehandelten TSV Oldenburg mit 6:2. Die anderen beiden Erfolge gelangen dem SV Bevern gegen den TuS Pewsum (1:0) und VfR Voxtrup (2:1).