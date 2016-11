SVB erwartet einen „coolen Traditionsverein“

Die Bad Bentheimer Landesliga-Fußballer treffen im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) auf Kickers Emden. Vorwärts Nordhorn will zeitgleich in Delmenhorst „endlich einmal einen der großen Fünf schlagen“, wie der Trainer sagt.

Bad Bentheim/Nordhorn. Kickers Emden gehört zu den klangvollen Namen im nordwestdeutschen Fußball. „Ein cooler Traditionsverein“, wie Jörg Husmann findet, der am Sonntag mit dem SV Bad Bentheim die Ostfriesen zum Spiel um Landesliga-Punkte erwartet (14 Uhr). Und dass sich der Aufsteiger aus der Obergrafschaft in dieser Saison mit dem ehemaligen Drittligisten messen darf, findet der Spielertrainer, „da können wir einfach mal stolz drauf sein“.

Die sportliche Glanzzeit der Emder liegt schon ein paar Jahre zurück. Einer, der sie als Spieler miterlebt hat, wirkt mittlerweile als Trainer beim BSV Kickers: Rudi Zedi. Nach Stationen bei Rot-Weiß Essen oder Fortuna Düsseldorf spielte er von 2006 bis 2009 für die Emder und war Kapitän der Mannschaft, die 2008 die Qualifikation für die eingleisige 3. Liga schaffte. Das Ziel des 42-Jährigen ist es, an solche Erfolge wieder anzuknüpfen und eher früher als später möchte er die Ostfriesen zurück in die Oberliga führen. Und da stehen die Chancen aktuell gar nicht mal schlecht. Nach zuletzt drei Siegen in Folge sind sie Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter BW Lohne.

„Die haben einen Lauf und sind Zweiter“, sagt Husmann, „und wir sind Vorletzter – da sind die Rollen klar verteilt.“ Zumal auch das Hinspiel eine eindeutige Angelegenheit war. Mit 0:4 gab es im Ostfriesland-Stadion eine der höchsten Saisonniederlagen. „Und das war auch in der Höhe verdient“, erinnert sich Husmann.

Dennoch wollen er und sein Trainer-Kompagnon Mario Fischer am Sonntag die Punkte nicht einfach herschenken. „Wir wollen es etwas anders anpacken“, sagt Husmann. Statt der sehr defensiven Ausrichtung im Hinspiel, wollen sie im zweiten Vergleich mutiger anlaufen und sich nicht verstecken. „Vielleicht können wir sie etwas überraschen“, hofft Husmann. Personell steht es bei den Gastgebern nicht zum Besten. Mirko Fischer ist nach der Gelbroten Karte vor einer Woche gegen Holthausen-Biene gesperrt; Gerrit Wilde ist beruflich verhindert; mit Hannes Schevel, Metin Erdem und Rene Lange fallen drei Spieler verletzt aus, zudem ist Lando Kiewit angeschlagen. Da müssen schon zwei A-Jugendspieler aushelfen, falls die Partie nicht wegen schlechter Platzverhältnisse ausfällt.

Vorwärts gastiert beim starken Aufsteiger

Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen fahren die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn am Sonntag (14 Uhr) mit großem Selbstbewusstsein zum Tabellendritten Atlas Delmenhorst: „Wir wollen endlich einmal einen der großen Fünf besiegen“, betont Trainer Henning Schmidt, „denn das ist uns diese Saison noch nicht gelungen.“ Das Duell beim ambitionierten Aufsteiger wird nach Vorwärts-Informationen auf dem Nebenplatz der Sportanlage an der Düsternortstraße angepfiffen, weil für Sonntag im Stadion ein Frauen-Regionalligaspiel angesetzt ist.

Die einzige Niederlage der letzten Wochen kassierte Vorwärts beim SC Melle, der in der Tabelle als Fünfter einen Platz vor ihnen rangiert. Auch das Hinspiel gegen den SV Atlas im August am Immenweg ging 0:3 verloren. Insgesamt aber haben sich die Nordhorner nach Problemen im ersten Saisondrittel längst gefangen und spielen eine gute Rolle. Und das führt dazu, dass sie mit einem Sieg am Sonntag nach Punkten mit den Delmenhorstern gleichziehen.

Die personelle Situation am Immenweg hat sich gerade entspannt, da drohen einige krankheitsbedingte Ausfälle. Torwart Nico Prieto-Falk und auch Konstantin Nurekenow plagten sich in der Woche mit einem Infekt, ihr Trainer hofft aber noch auf einen Einsatz. Jannis Staelberg ist nach einer Zerrung Mittwoch wieder ins Training eingestiegen, aber wohl noch keine Option für das Verfolgerduell. Auf keinen Fall spielen wird David Heils (Schienbeinentzündung). „Wir haben gezeigt, dass wir Ausfälle kompensieren können“, sagt Henning Schmidt. Von seinem Plan für die letzten beiden Spiele des Jahres in Delmenhorst und eine Woche später in Oythe rückt er deshalb nicht ab: „Ich will vier Punkte.“