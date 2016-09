SV Wietmarschen peilt die Top Drei an

Die ersten Aufgaben in der Volleyball-Regionalliga haben es in sich für die Wietmarscherinnen: Am Sonnabend ist das SVW-Team in Lintorf zu Gast, am Sonntag steht die Heimpremiere gegen Hildesheim auf dem Programm.

Wietmarschen. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga setzen sich die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen in der Regionalliga hohe Ziele. „Wir wollen in die Top drei“, sagt Trainer Matthias Haarmann, der mit seiner Mannschaft zum Auftakt direkt einen Doppelspieltag absolvieren muss: Am Sonnabend (19 Uhr) sind die Wietmarscherinnen beim VfL Lintorf zu Gast, Sonntag steht um 16 Uhr die Heimpremiere gegen den MTV 48 Hildesheim auf dem Programm.

Haarmann hatte zwei Wochen länger Zeit, um sein Team auf die neue Spielzeit in der Regionalliga vorzubereiten. Zeit, die der Coach gut gebrauchen konnte. „Unsere Leistung bei den ersten Vorbereitungsturnieren war noch etwas holprig. Aber wir haben uns in den letzten Wochen gesteigert“, sagt er. Der eingespielte Kader wurde punktuell verstärkt. So sind mit Dana Kolthof (nach Auslandsjahr in den USA) und Lena Rakers (nach beruflicher Rückkehr aus München in die Grafschaft) zwei Spielerinnen zum SV Wietmarschen zurückgekehrt. Außerdem konnte Annika Lambers sich zum ersten Mal mit der Mannschaft auf eine Saison vorbereiten. Und Julia Osseforth ist aus der „Zweiten“ wieder aufgerückt. „Wir haben einen tollen Kader. Aber es braucht noch etwas Zeit, bis die Abstimmung auf dem Feld richtig passt“, sagt Haarmann.

Am vergangenen Wochenende richtete der SVW ein Vierer-Turnier aus. Dabei sprangen 2:1-Siege gegen Bad Laer und den SCU Emlichheim II sowie eine 0:3-Niederlage gegen den TV Cloppenburg heraus. Vor allem Dana Kolthof zeigte auf Anhieb eine starke Leistung. „Es war so, als wäre sie nie weg gewesen“, hob Haarmann hervor. Momentan fehlt es dem Team allerdings noch an Konstanz. Mit Ylva Goor fällt zudem eine Zuspielerin verletzungsbedingt aus, und am Wochenende ist außerdem Katrin Bruns aus beruflichen Gründen nicht dabei. Dabei ist gerade die Heimaufgabe gegen Hildesheim schwer: Der Aufsteiger, der mit Martina Hrinakova vom VfB Suhl sogar eine Spielerin aus der 1. Bundesliga hinzugewonnen hat, peilt den Durchmarsch in die 3. Liga an.