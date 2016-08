SV Wietmarschen in heißer Phase der Vorbereitung

Nach einer missglückten Drittliga-Spielzeit wollen die Wietmarscher Volleyballerinnen in der neuen Spielklasse oben mitspielen. Am Wochenende steht in Lohne die erste Runde des Verbandspokals an.

Wietmarschen. Mit viel Zuversicht sehen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen der am 17. September beim VfL Lintorf beginnenden Spielzeit in der Regionalliga entgegen. „Wir wollen wieder oben mitspielen“, sagt Trainer Matthias Haarmann nach der schwierigen vergangenen Saison, die mit dem Abstieg aus der 3. Liga endete.

Nach einer längeren Pause seit dem letzten Saisonspiel hat Haarmann mit seinem Team seit Mitte Mai durchgehend trainiert – wenn auch nicht immer mit kompletter Besetzung. „Natürlich waren zwischendurch auch mal Spielerinnen im Urlaub. Aber für die anderen war Training“, berichtet der Wietmarscher Coach, der die heiße Phase der Vorbereitung mit seinem Team vor knapp zwei Wochen mit einem dreitägigen Trainingslager in Köln eingeläutet hat. Das machten die persönlichen Kontakte zur ehemaligen SVW-Zuspielerin Kirsten Tälkers und zu Sebastian Schröder, Co-Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen der Sporthochschule Köln, möglich.

Erste Testspiele am Wochenende

Nach dem ersten intensiven Wochenende ging es am vergangenen Freitag und Sonntag mit den ersten Testspielen weiter. Am Freitagabend trafen sich in der Wietmarscher Sporthalle mit den Gastgeberinnen, der zweiten Mannschaft des SC Union Emlichheim und dem FC Leschede drei Ligakonkurrenten aus der Regionalliga aufeinander. Außerdem war noch der FC Leschede II am Start. Mit zwei Unentschieden und einem Sieg war Haarmann mit der Ausbeute zufrieden. Das galt auch für das Turnier des TV Nordhorn, bei dem die Wietmarscherinnen zwei Tage später an den Start gingen und Sechste wurden. „Unsere Annahme war schon sehr gut, aber im Angriff haben wir daraus noch zu wenig Kapital geschlagen“, hebt Haarmann hervor.

In Nordhorn schaute auch Rückkehrerin Dana Kolthof zum ersten Mal nach ihrem einjährigen USA-Aufenthalt wieder bei ihrem alten und neuen Team vorbei. Die Angreiferin ist in dieser Woche ins Training eingestiegen und hat viele bekannte Gesichter getroffen. Denn trotz des Abstiegs konnten die Wietmarscherinnen ihren Kader zum größten Teil beisammen halten. Nur Außenangreiferin Hanna Niehoff ist nicht mehr mit von der Partie. Dafür stehen neben Kolthof noch zwei weitere Rückkehrerinnen in die erste Mannschaft zu Buche: Mittelblockerin Lena Rakers hat sich nach ihrer beruflichen Rückkehr aus München wieder dem SV Wietmarschen angeschlossen und Zuspielerin Julia Osseforth ist aus der eigenen zweiten Mannschaft wieder ins Regionalligateam aufgerückt.

Gestört wird die Vorbereitung allerdings bereits durch einige Verletzungen. Ylva Goor hat bereits seit der vergangenen Saison mit Rückenproblemen zu kämpfen und kann erst langsam wieder an den Volleyball herangeführt werden. Aktuell sind zudem Nele Welling, Lena Rakers und Julia Osseforth angeschlagen. Die erste echte Standortbestimmung steht dem Team am Sonnabend beim Verbandspokal in Lohne bevor. „Das ist auch noch Vorbereitung, aber beim Pokal schaut man schon mal auf die Ergebnistafeln“, blickt Haarmann voraus.