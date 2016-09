SV Vorwärts reist optimistisch nach Friesoythe

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer wollen die guten Dinge aus dem jüngsten Spiel gegen Emden mitnehmen und die nicht so guten verbessern. Am Sonntag in Friesoythe fehlen Pascal Thiele und eventuell auch Dennis Nyhuis.

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn müssen am Sonntag (15 Uhr) bei Hansa Friesoythe antreten. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Grafschafter von der Auswährtsfahrt auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen. Dazu will das Team von Trainer Henning Schmidt die guten Dinge aus dem Spiel gegen Kickers Emden (1:2) mitnehmen und die nicht so guten verbessern. Der Vorwärts-Coach gibt die Marschrichtung vor: „Wir wollen die Fehler minimieren und die Chancen, die wir uns ja auch gegen Emden herausgespielt haben, zwingender nutzen.“ Zu den Dingen, die die Nordhorner im Auswärtsspiel am Sonntag besser machen wollen, gehört auch, den Ball in gewissen Spielabschnitten schneller zu spielen.

Um diese Dinge umzusetzen, arbeiten die Nordhorner hart im Training. „Wir wissen, was wir können, und werden versuchen, es in Friesoythe abzurufen“, sagt Schmidt – und fügt hinzu: „Dann haben wir auch dort unsere Möglichkeiten.“ Die Gastgeber zählt der Nordhorner zum Favoritenkreis der Landesliga, wenngleich der Vorwärts-Coach weiß: „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn wir unsere Tagesform abrufen, brauchen wir uns vor keinem Gegner zu verstecken.“ Als Schlüsselspieler der Friesoyther bezeichnet Schmidt den 26-jährigen Kevin Landgraf, der bereits für den VFC Plauen und den SV Meppen in der Regionalliga gespielt hat. In der vergangenen Saison kam er beim Oberligisten TuS Lingen 29 Mal zum Einsatz. Ebenfalls vom TuS Lingen kam der 20-jährige Markus Rohe, der beim SV Meppen ausgebildet wurde. Zugang Nico Gill, der für den SV Meppen II in 33 Bezirksliga-Spielen 16 Treffer erzielte, war für seinen neuen Klub in fünf Partien bereits zwei Mal erfolgreich.

Den Grafschaftern werden an diesem Wochenende Pascal Thiele (Urlaub) und eventuell auch Dennis Nyhuis (Adduktorenprobleme) fehlen. Eike Schrader hat seinen Kreuzbandriss zwar komplett auskuriert, Schmidt sieht ihn nach der langen Pause aber noch nicht als spielfähig an. „Ich bin vorsichtig. Eike muss im Training erst wieder über einen längeren Zeitraum voll mitarbeiten. Das Schlechteste für ihn und für uns wäre ein Rückfall“, sagt der Coach.