SV Meppen steigt in die 3. Liga auf

Meppen. Die Fußballer der SV Meppen steigen in die 3. Liga auf. Das Team von Trainer Christian Neidhart setzte sich am Mittwochabend im eigenen Stadion im Rückspiel der Relegation mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Waldhof Mannheim durch. In der regulären Spielzeit beider Partien und in der Verlängerung waren zuvor keine Treffer gefallen.

Die Entscheidung fiel, als Mannheims Mittelfeldakteur Sebastian Gärtner als fünfter Schütze seiner Mannschaft den Ball gegen den Pfosten setzte. Die Meppener Hänsch-Arena explodierte regelrecht, die SVM-Spieler und auch die Anhänger stürmten den Platz. Die Fans der Emsländer skandierten: „Der SVM ist wieder da!“ Meppens Trainer Christian Neidhart war nach dem Abpfiff völlig fertig und sagte: „Ich bin total alle, froh und stolz. Es war auch etwas Glück dabei.“

Video Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, der SV Meppen steigt auf! Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Sie haben es geschafft. Im Elfmeterschießen wird Torhüter Benni Gommert zum Helden. Wir haben die Sieger im Interview.

In der regulären Spielzeit war keinem der beiden Teams ein Treffer gelungen – wie schon im Hinspiel. Es herrschte knisternde Spannung, als Schiedsrichter Benjamin Cortus somit zu 30 Extraminuten bitten musste – Verlängerung! Hier passierte einige Zeit nur wenig, ehe es am Ende der Spielzeit noch einmal dramatisch wurde: Zunächst scheiterte Meppens Marcel Gebers an Waldhof-Keeper Markus Scholz (115.), dann brachte Simon Tüting den Ball für die Gäste nicht im Tor des SVM unter (117.).

Im Elfmeterschießen verwandelten jeweils die ersten beiden Schützen jeder Mannschaft, ehe David Vrzogic für die Gastgeber vergab. Doch weil sich direkt danach auch Marcel Seegert einen Fehlschuss leistete, herrschte nur wenig später wieder Chancengleichheit. Nach Treffern von Jovan Vidovic für Meppen und Tüting für Mannheim stand es 3:3. Wenig später schoss Mirco Born eiskalt zum 4:3 für Meppen ein. Dies war der Endstand, weil wenig später Gärtner nur den linken Pfosten traf.

Freud und Leid liegen nah zusammen. Während die Meppener feiern, ist die Stimmung im Mannheimblock äußerst aggressiv.#SVMSVW

Nachtrag 22.35 Uhr:

Während Tausende Meppen-Fans nach dem Abpfiff auf dem Rasen fröhlich mit den Spielern feierten, haben im Gästeblock einige Chaoten versucht, den Zaun zu durchbrechen und diesen dabei zum Teil zerstört. Schon vorher hatten die massiv aufgebotenen Einsatzkräfte der Polizei verhindern können, dass Mannheimer den Rasen betreten und auf die zum Teil provozierenden SVM-Fans treffen. Um die Randalierer in Schach zu halten, boten sie auch Hunde auf und setzten Pfefferspray ein. Die Polizei sprach von einer „äußerst aggressiven“ Stimmung im Mannheim-Block. Zur Abschreckung fuhr eine Viertelstunde nach Spielende sogar ein Wasserwerfer aufs Spielfeld.