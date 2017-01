SV Bad Bentheim: Winter-Triumphe geben Rückenwind

Die Landesliga-Fußballer stecken mitten in der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil, müssen derzeit aber viel improvisieren. Das erste Testspiel für die GN-Mannschaft des Jahres steht am 4. Februar in Emsbüren an.

Bad Bentheim. Okay, es lief nicht besonders gut für den SV Bad Bentheim im ersten Saisonteil der Fußball-Landesliga: Der Aufsteiger gewann nur drei von 18 Spielen, aktuell fehlen zehn Punkte zum elften Tabellenplatz, der zum Klassenverbleib berechtigt. „Alle wissen: Wir müssen in den zwölf Partien nach der Winterpause volle Kanne spielen“, sagt Trainer Mario Fischer – und hat seine Truppe deshalb bereits Mitte Januar erstmals wieder zum Training gebeten. „Wir werden viel Kraft und Kondition benötigen“, sagt Fischer, der zusammen mit seinem spielenden Trainerkollegen Jörg Husmann den drohenden direkten Abstieg noch nicht hinnehmen will: „Wir brauchen Siege“, sagt er, „aber ws möglich ist, haben die letzten Punktspiele gezeigt.“

Vier ihrer bislang 14 Zähler holten die SVB-Fußballer in den letzten beiden Spielen im Dezember, und danach folgte eine ziemlich eindrucksvolle Hallensaison. Die Bad Bentheimer waren schon beim Wilmsberg-Cup, dem Matenaar-Cup in Nordhorn und auch dem Bentheimer Volksbank-Cup lange im Turnier, die Krönung kam dann in Schüttorf: Der Landesligist gewann den hochkarätig besetzten Vechtecup. „Natürlich wissen wir die Hallensaison richtig einzuschätzen. Aber gerade das Schüttorfer Turnier hat gezeigt, dass einige unserer Spieler gegenüber dem Vorjahr einen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt Fischer. Und unterm Hallendach wies seine Truppe nach, dass der Zusammenhalt gut ist.

Diesen Eindruck mussten auch die rund 800 Gäste der Nordhorner Sportgala am Freitag bekommen haben. Nach ihrem Sieg bei der GN-Leserwahl zur Mannschaft des Jahres 2016 feierten die mehr als 20 schick gekleideten SVB-Kicker im Scheinwerferlicht ausgelassen, stimmten noch auf der Bühne Schlachtgesänge an – und kündigten flugs an, eine eher prall gefüllte Teamkasse zu plündern. Kurzum: Die Mannschaft feierte in einem besonderen Umfeld eine klasse Party (inklusive vieler Selfies mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein).

Der Teamgeist und die jüngste Entwicklung lassen die SVB-Trainer auf eine gute zweite Halbserie hoffen, zudem hat sich seit dem Saisonstart die personelle Situation verbessert. „Uns fehlten lange die offensiven Außenspieler, Sebastian Schmagt war vorne auf sich alleine gestellt. Und wir mussten defensiver spielen“, erinnert sich Fischer. Er ist überzeugt: „In voller Besetzung sind wir qualitativ nicht so weit weg von den anderen Vereinen in der Liga.“

Angesichts des Schnees auf den Sportplätzen trainieren die Bad Bentheimer viel auf Spinning-Rädern, heute treffen sie sich in einem Reitstall zum improvisierten Fußballspielen. Zudem haben sie wie in den Vorjahren einige Male den Kunstrasenplatz des VfL Weiße Elf gebucht. Das erste von sieben Testspielen ist für Sonnabend, 4. Februar, beim Bezirksligisten SV Bad Bentheim geplant. Um Punkte geht es wieder am 5. März im eigenen Stadion gegen den TV Dinklage.