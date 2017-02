SV Bad Bentheim: Training statt Testspiel

Bad Bentheim. Nach den jüngsten Schneefällen kam dieser Spielausfall nicht überraschend: Der Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim hat sein für Mittwochabend geplantes Vorbereitungsspiel gegen den westfälischen Bezirksligisten Germania Hauenhorst am Mittag kurzfristig absagen müssen. Auf den schneebedeckten Plätzen an der Gutenbergstraße war an Fußball nicht zu denken. Die Mannschaft der Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann trifft sich stattdessen zu einer weiteren Trainingseinheit.

Besser als auf dem Rasenplatz in Bad Bentheim sind die Chancen auf ein Spiel am Sonnabend im westfälischen Recke; auf dem dortigen Kunstrasenplatz steht am kommenden Sonnabend das nächste Testspiel der SVB-Fußballer an. Um 14.30 Uhr geht es gegen den gastgebenden TuS Recke. Das erste Punktspiel nach der Winterpause ist für Sonntag, 5. März, gegen den TV Dinklage terminiert.