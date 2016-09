SV Bad Bentheim mit Mut gegen den TuS BW Lohne

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim empfangen am Sonntag um 14 Uhr die Mannschaft von BW Lohne. „Das ist ein harter Brocken“, sagt Jörg Husmann, der Spielertrainer der Obergrafschafter. Der Aufsteiger, der mit einem Punkt aus vier Spielen gestartet ist, sucht in der neuen Liga noch nach der richtigen Balance zwischen gut organisiertem und respektlosem Auftreten. „Wir müssen kompakt spielen und die Lohner Offensive neutralisieren – aber auch mutig sein“, sagt Husmann. Die Verantwortlichen wissen: Die richtige Mischung macht‘s.

In Sachen Defensive kommt auch deshalb eine Menge Arbeit auf die Gastgeber zu, weil die Lohner mit Tim Werncke über einen Topstürmer verfügen, der in der vergangenen Saison immerhin 24 Treffer für die Blau-Weißen erzielt hat. Und in der neuen Spielzeit war Wernke auch bereits sechs Mal erfolgreich. Außerdem ist da noch der bisher dreimalige Torschütze Dustin Beer. Dieses Duo hat somit neun der bislang elf Lohner Saisontreffer erzielt. „Das wird eine große Herausforderung. Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen“, sagt Husmann. Die Gäste erwartet der Bad Bentheimer Spielertrainer in einem 3-4-3-System mit Wernke in vorderster Linie.

Trotz der offensiven Qualitäten der Lohner stellt Husmann auch klar: „Ich sehe uns nicht chancenlos.“ Bei den Gastgebern werden voraussichtlich die verletzten Nico Neumann und Metin Erdem fehlen. Philipp Kolk und Florian Roggmann sind nach Verletzungen zwar wieder zurück, werden am Wochenende aber wohl nicht zum Spielkader gehören.

Die Lohner sind mit neun Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet. Nach der 1:2-Niederlage am dritten Spieltag beim TSV Oldenburg fand die Mannschaft von Trainer Thomas Schmunkamp schnell auf die Erfolgsspur zurück. Im Heimspiel gegen den TuS Pewsum gelang den Blau-Weißen am vergangenen Wochenende ein 5:2-Erfolg, wobei Torjäger Wernke insgesamt drei Mal erfolgreich war. „Vom Engagement her müssen wir so wie in Dinklage auftreten, taktisch wird das aber eine andere Aufgabe“, weiß Husmann.