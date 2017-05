SV Bad Bentheim gewinnt Kellerduell mit 4:1

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben das Kellerduell gegen Schlusslicht TuS Pewsum mit 4:1 (0:0) gewonnen. Damit verkürzte das Team des Trainerduos Jörg Husmann und Mario Fischer den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf neun Zähler. „Es war ein zähes Spiel“, sagte Fischer nach dem wichtigen Sieg, der den Obergrafschaftern Selbstvertrauen für die verbliebenen Partien dieser Spielzeit geben soll. Mit dem Ergebnis und der Einstellung seiner Mannschaft war der Bad Bentheimer Trainer vollauf zufrieden.

Der fünfte Saisonsieg des SV Bad Bentheim war verdient, auch wenn die Gastgeber spielerisch nicht glänzen konnten. Die Obergrafschafter hatten im ersten Durchgang eine ganze Reihe guter Möglichkeiten oder vielversprechender Situationen, die aber allesamt ungenutzt blieben. Der Grund: Bei den Aktionen in Tornähe gingen den Gastgebern Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen ab. Symptomatisch war eine 5:2-Überzahlsituation in der 28. Minute, die die Gastgeber schlecht ausspielten.

Besser lief es im zweiten Durchgang, in den die Gastgeber in der Defensive mit einer Dreierkette gingen. Es war noch nicht einmal eine Minute gespielt, da köpfte Sebastian Schmagt den Ball zur 1:0-Führung der Bad Bentheimer in die Maschen. Und als Jörg Husmann wenig später nach einem feinen Solo das zweite Tor nachgelegt hatte, waren die Obergrafschafter scheinbar auf einem guten Weg – aber nur scheinbar. Denn: Pewsum konterte in der 54. Minute durch Eyüpsultan Eyüpoglu, der das 1:2 für die Gäste markierte. Damit blieb die Spannung erhalten, zumal die Gastgeber in der Folgezeit Riesenchancen auf die Vorentscheidung ausließen: Erneut Husmann nach einem Solo (60.), Schmagt (77., Innenpfosten) sowie Simon Hennig (78.) verpassten den dritten Treffer. Dafür jagte Dennis Maschmeier den Ball aus 25 bis 30 Metern per Freistoß sehenswert in den Winkel des Pewsumer Tores. Für den Endstand sorgte der eingewechselte Philipp Kolk, der in der 88. Minute zum 4:1 abstaubte.