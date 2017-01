Surwold: Schiffsführer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Schiffsunfall am Montagabend auf dem Küstenkanal in Surwold ist ein 60-jähriger Schiffsführer aus Ganderkeesee getötet worden. Die Ermittlungen laufen.

Video Schiff prallt gegen Brücke Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Surwold: Schwerer Unfall am Montagabend auf dem Küstenkanal: ein Frachter rammt im Nebel eine Brücke, der Kapitän wird schwer verletzt.

ev1.tv Reporter Henrik Hille berichtet.

gn Surwold. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr der Mann mit dem Binnenschiff „Emmelie D“ aus Haren den Küstenkanal von Oldenburg in Richtung Dörpen entlang. Gegen 20.25 Uhr prallte er mit dem hochgefahrenen Führerhaus des Schiffes gegen die Kanalbrücke „Im Eichengrund“. „Der Schiffsführer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Dem 28-jährigen Matrosen gelang es noch, das Schiff bis in den Hafen von Surwold zu fahren und dort fest zu machen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort wurde der Schiffsführer von der Freiwilligen Feuerwehr Surwold und Dörpen geborgen und mit einem Rettungswagen ins Marienkrankenhaus Papenburg gebracht. Dort erlag der Mann wenig später seinen schweren Verletzungen.

Beim Binnenschiff wurde das Führerhaus abgerissen und schwer beschädigt. Auch die Kanalbrücke wurde durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und musste für den Verkehr gesperrt werden. Nach den ersten Feststellungen der Polizei dürfte der Schiffsführer vergessen haben, „das hochgefahrene Führerhaus vor der Brückenquerung wieder runter zu fahren“. Zur Unfallzeit herrschte im Bereich des Küstenkanals starker Nebel. Die Wasserschutzpolizei und das Wasserschifffahrtsamt haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Dienstagvormittags sollen das Schiff und auch die beschädigte Brücke in Augenschein genommen werden.