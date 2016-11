Superstar Durant mit Gala gegen Ex-Club Oklahoma City

Mehr aus diesem Ressort

Debakel in Anderlecht - Schmidt fordert Mainzer Reaktion Fiasko statt Festtag: Das 1:6 in Anderlecht hat den FSV Mainz 05 tief getroffen. Naiv und disziplinlos rannte der Bundesligist in der Europa League ins Verderben. Nun steht in der Liga das schwere Spiel bei RB Leipzig an. mehr...

Löw sieht neue Chance für Schweinsteiger Bundestrainer Joachim Löw sieht für Bastian Schweinsteiger nach der Rückkehr ins Training von Manchester United eine neue Chance beim englischen Rekordmeister. mehr...

Grindel vor Wiederwahl als DFB-Präsident Der DFB setzt in Erfurt seinen Bundestag fort. Im Mittelpunkt der Plenarsitzung steht die erwartete Wiederwahl von Präsident Reinhard Grindel. Einen Gegenkandidaten hat der Verbandschef nicht. Ein früherer Außenminister soll künftig moralische Belange überwachen. mehr...

Bundestrainer Sturm: Ehrhoff gehört einfach in die DEL Zwei Monate nach der erfolgreichen Olympia-Quali in Lettland tritt das Eishockey-Nationalteam zum Deutschland Cup in Augsburg an. Bundestrainer Marco Sturm hat die WM 2017 in Köln und Paris im Blick. mehr...