Supermarktkette Kaiser's Tengelmann vor Zerschlagung

dpa Köln. Die verlustreiche Supermarktkette Kaiser's Tengelmann mit 15 000 Beschäftigten steht vor der Zerschlagung. Verhandlungen zur Rettung des verlustreichen Unternehmens sind gescheitert. Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub rechnet nun mit dem Verlust einer „großen Zahl“ von Arbeitsplätzen. Er sprach am Abend von einer sehr enttäuschenden Nachricht. Bundesweit beschäftigt Kaiser's Tengelmann noch rund 15 000 Menschen in über 400 Filialen. Haub kündigte an, Tengelmann werde nun bereits in der kommenden Woche mit der Zerschlagung der verlustreichen Supermarktkette beginnen.