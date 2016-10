Sünte-Marien-Schule feiert Geburtstag

Seit einem halben Jahrhundert drücken bereits Kinder in der Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen die Schulbank. Mit einem großen Fest feierten gestern Nachmittag Lehrer, Eltern und zahlreiche Schüler das Jubiläum.

Wietmarschen. „Wir feiern heute ein Fest. - Unsere Schule hat Geburtstag.“ Mit diesen Worten begrüßte Schulleiterin Bärbel Löcken die große Besucherschar auf dem Schulhof der Sünte-Marien-Schule. Bei strahlender Sonne fand dort unter freiem Himmel zum Auftakt der Feier des 50-jährigen Schuljubiläums ein Wortgottesdienst statt.

Zum Thema „Puzzle“, das auch den Rahmen für das Leitbild der Schule vorgibt, führten Pastorin Edda Remmers-Thielke und Dechant Gerhard Voßhage aus: „Beim Puzzle ist jedes Teil wichtig. So wie beim Puzzle ist auch in der Schule jede und jeder wichtig, und vor Gott sind alle gleich wichtig.“ Eine Schülergruppe verstärkte dieses „Jeder in der Schule hat seinen Platz und ist einzigartig und wertvoll für die Schule“ mit dem Zusammensetzen von selbstgestalteten Puzzleteilen zu einem Ganzen. Ein Chor mit Schülern aus den ersten beiden Jahrgängen erfreute die Gäste mit einigen Liedern. Bärbel Löcken nahm Jung und Alt mit auf eine kurze Reise durch die „Schule früher und heute“ und zitierte aus der Schulchronik zur Einweihungsfeier im Jahr 1966: „Auf allen Gesichtern war die Freude über das Geschaffene zu sehen.“ Und auch im Jubiläumsjahr sei bei der Vorbereitung der Feier vor allem in den vergangenen Wochen diese Freude zu spüren gewesen. Bürgermeister Manfred Wellen wünschte der Sünte-Marien-Schule, dass sie weiterhin so lebendig bleibe und dann in 50 Jahren das 100-jährige Jubiläum feiern könne.

Im Anschluss an den Gottesdienst enthüllten Finja aus der Klasse 3c und Eik aus der Klasse 4b ein „Denkmal“ im Eingangsbereich zum Schulhof – eine große Scheibe aus einem 147 Jahre alten Baum, der vor sieben Jahren durch den Sturm „Kyrill“ entwurzelt wurde. Die Betrachter erhalten hier komprimiert viele Zahlen und Fakten zur 50-jährigen Schulgeschichte. Mit dieser Aktion leistete der Heimatverein Wietmarschen seinen Beitrag zum Schuljubiläum.

Schulleiterin Bärbel Löcken lud nach der offiziellen Jubiläumsfeier die Besucher ein: „Flanieren Sie durch die Schule!“ Auf den Fluren, in den Klassenräumen, in der Aula und in der angrenzenden Sporthalle konnten sich die Eltern und Großeltern von den vielfältigen Ergebnissen der Projektwoche überraschen lassen, sich an der aufwendig gestalteten Zeitleiste informieren, den vom Elternrat und Förderverein angebotenen Kaffee und Kuchen genießen, alte Fotos und Filme anschauen oder sich in zwei Vorstellungen durch das Musical „Trommelzauber“ unterhalten lassen.

„Wir sind eine Schule der Zukunft“, heißt es im Leitbild der Schule. Dass die Sünte-Marien- Schule dafür gerüstet ist, zeigten alle Beteiligten während der Jubiläumsfeier eindrucksvoll.