Suche nach neuer Regierung in Italien: Konsultationen kurz vor Ende

dpa Rom. Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien gehen die Konsultationen in die vorerst letzte Runde. Ab heute will Staatspräsident Sergio Mattarella unter anderem die sozialdemokratische Regierungspartei PD und die größten Oppositionsparteien Fünf-Sterne-Bewegung und Forza Italia empfangen. Nach Beendigung der Konsultationen am Abend und einem Tag Bedenkzeit könnte Mattarella möglicherweise bereits am Montag eine Entscheidung treffen. Ministerpräsident Matteo Renzi hatte nach seiner Schlappe beim Verfassungsreferendum offiziell seinen Rücktritt eingereicht.