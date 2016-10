Stuttgart geht in Dresden unter - Heidenheim effektiv

Mehr aus diesem Ressort

Der FC Bayern München muss etwa zwei bis drei Wochen auf den angeschlagenen Franck Ribéry verzichten. „Er braucht bestimmt 14 Tage bis drei Wochen, um wieder einsatzfähig zu sein“, sagte Co-Trainer Hermann Gerland vor der Partie in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt dem Pay-TV-Sender Sky. mehr...

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist beim Masters-Turnier in Shanghai im Halbfinale ausgeschieden. Einen Tag nach seinem mühsamen Sieg über Qualifikant Mischa Zverev aus Hamburg verlor der Serbe 4:6, 4:6 gegen den Spanier Roberto Bautista-Agut. mehr...

Das am Ende brisante 1:1 zwischen Dortmund und Hertha bietet viele Aufreger. BVB-Coach Tuchel verkneift sich aber, die Fouldebatte weiter zu befeuern. Er lobt sein junges Team. Ein Hertha-Profi entschuldigt sich. mehr...

Vor dem nächsten Europa-League-Auftritt in der kommenden Woche will der FSV Mainz 05 endlich den ersten Heimsieg dieser Bundesliga-Saison landen. mehr...

Der VfL Wolfsburg steht bereits am 7. Spieltag unter Druck: Der hochambitionierte Fußball-Bundesligist benötigt am Sonntag (17.30 Uhr) gegen RB Leipzig unbedingt einen Erfolg, um nicht noch tiefer in die unteren Regionen zu rutschen. mehr...