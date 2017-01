Sturmtief „Egon“ zieht über Deutschland

dpa Offenbach. Sturmtief „Egon“ hat am Morgen in Teilen Niedersachsens den Verkehr lahm gelegt und mit Schneeregen und ersten Windböen auch Berlin und Brandenburg erreicht. Im Emsland stellten sich Laster quer und Autos rutschten in Gräben. Betroffen war auch der Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Hannover und Bremen musste wegen Unwetterschäden gesperrt werden. Die Bahn drosselte die Höchstgeschwindigkeit der ICE zudem bis auf weiteres auf Tempo 200. In der Nacht hatte das Tief Deutschland von Westen her erreicht.