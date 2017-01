Sturmtief „Egon“ verursacht Stromausfall in Teilen Bayerns

dpa Nürnberg. Sturmtief „Egon“ hat in Mittelfranken und Unterfranken zu Stromausfällen geführt. In den Landkreisen Fürth, Nürnberger Land und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim beschädigten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste Stromleitungen. Zahlreiche Haushalte seien von den Störungen betroffen, teilte der Energieversorger N-Ergie mit. Auch im Landkreis Aschaffenburg sind mehrere Ortschaften ohne Strom.