Studie: Ohner kaufen gerne im Dorf ein

Ohne. Das Interesse der Ohner an ihrem Dorf ist groß. Viele Bürger sind Dienstagabend für einen Vortrag über die Ergebnisse einer Befragung ins Feuerwehrhaus gekommen. Im Rahmen des Projektes „Dorfgemeinschaft 2.0“ hatte die Universität Osnabrück die Bürger in einem mehrseitigen Fragebogen schriftlich zum Ohner Dorfladen befragt (die GN berichteten). „Normalerweise beträgt die Rücklaufquote bei solchen Befragungen zwischen zehn und 20 Prozent, in Ohne waren es stolze 56“, sagte Jan Beinke, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Osnabrück.

Die Forscher haben in der Studie das derzeitige Einkaufsverhalten und Wünsche an den Dorfladen abgefragt. So kam heraus, dass 5,9 Prozent der Befragten täglich im Dorfladen einkaufen und 37,8 Prozent ihn wöchentlich besuchen. Nur 6,7 Prozent erledigen alle im Jahr anfallenden Einkäufe woanders. Dabei geben rund 78 Prozent der Befragten zwischen fünf und 30 Euro pro Einkauf aus.

Bei der Frage nach den Zusatzangeboten äußerten sehr viele Ohner den Wunsch nach einer Poststation im Laden und einem Café. Gerade Letzteres sei ein wichtiger Ort für die Kommunikation im Dorf, erklärte Jan Beinke. Dagegen wünschen sich nur sehr wenige eine Lotto-Annahmestelle.

Die Befragung habe ergeben, dass die Ohner zwar den klassischen Dorfladen bevorzugen, erläuterte Beinke. „Das Gesamtpaket muss aber attraktiv sein, also auch jüngere Menschen ansprechen.“ Dazu seien ein Lieferservice und ein Online-Shop entscheidende Punkte.

Daher schlagen die Wissenschaftler eine digitale Plattform als Ergänzung zum bestehenden Angebot vor. Diese soll das Angebot des Dorfladens ins Internet holen und um einen Lieferdienst erweitern. Beispielsweise könnte ein Ohner dort Kartoffeln bestellen und sie sich am Folgetag zu einer bestimmten Uhrzeit pünktlich liefern lassen. Über diese Empfehlung müssten nun aber die Kommunalpolitiker entscheiden.

Die haben Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte zufolge durch die Befragung deutliche Rückendeckung bekommen. „Der Fragebogen sollte klären, ob die Ohner einen Dorfladen wollen oder nicht, die Antwort war eindeutig ja“, sagte Ruschulte.

Die Gemeinde befasst sich mit dem Dorfladen, um die Versorgung mit Lebensmitteln zu sichern. Allerdings stellt der jetzige Betreiber des Dorfladens Johann Brüning klar, dass der Bestand des Geschäfts nicht gefährdet sei. „Ich werde den Dorfladen mit Sicherheit noch weitere fünf Jahre betreiben – so lange er sich wirtschaftlich trägt“, sagte Brüning.

Das Geschäft in Ohne hat eine lange Tradition. Seit 1890 gibt es den Lebensmittelladen. Das soll den Plänen nach auch weiter so bleiben.