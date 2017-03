Stromausfall in Nordhorn: 1000 Haushalte betroffen

Mehr aus diesem Ressort

Wer bekommt den größten Applaus und erringt am Ende des „2. Nordhorner Song-Slams“ die „Goldene Spindel“? Ein spannender Sänger-Wettstreit wartet auf die Besucher in der „Alten Weberei“ am 10. März. mehr...

Für internationales Aufsehen hat ein Künstler gesorgt, der sich in einem Pariser Museum in einem Stein einschließen ließ. Was in Paris keiner sagt oder weiß: Das Vorbild steht wohl mit dem „Findling“ vor Nordhorns KTS. mehr...