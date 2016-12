Stromausfall bei Weihnachtsmarkt im Tierpark

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper .

Bis zum kommenden Sonntag, 11. Dezember, ist der Tierpark-Weihnachtsmarkt noch geöffnet – am Wochenende ab 11 Uhr, in der Woche ab 16 Uhr. An allen Tagen ist der Eintritt ab 16 Uhr frei. Stattdessen bitten die Veranstalter um eine Spende für die Leopardenkampagne.

Auch in seiner fünften Auflage stößt der Weihnachtsmarkt im Tierpark Nordhorn auf großes Interesse. Zum Auftakt des neuntägigen Angebots am Sonnabend fanden allein 4600 Menschen den Weg in den Familienzoo.

Mehr aus diesem Ressort

Trockner in Flammen: 10.000 Euro Schaden Am späten Samstagabend hat es am Gildkamp in Nordhorn gebrannt. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. mehr...

Montag Nikolausumzug mit Knobelabend in Nordhorn Am Montag, 5. Dezember, findet in der City um 17 Uhr der Nikolausumzug statt. Der Nikolaus startet zuvor erstmals seinen Besuch um 15 Uhr im Tierpark. Ab 18 Uhr beginnt in der City das traditionelle Knobeln. mehr...

85 Ehrenamtspässe an Nordhorner vergeben  In Nordhorn übergab die Stadt bereits zum 16. Mal die Ehrenamtspässe an engagierte Nordhorner, die sich in Vereinen und Verbänden einbringen. In diesem Jahr wurden 85 Ehrenamtler ausgezeichnet. mehr...