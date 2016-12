In Uelsen gibt es Diskussionen um den Erhalt eines Grabhügels. Einerseits bietet das Gelände die Chance, eine Baulücke zu schließen, andererseits ginge damit ein Stück Geschichte verloren. Nun gibt es einen Kompromiss.

Streit um Grabhügel am Steenebarg in Uelsen

Uelsen. Die Gemeinde Uelsen weist auf einer Grünfläche zwischen den Straßen Steenebarg und Bergstraße zwei Bauplätze aus. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Der Entscheidung waren eine intensive Diskussion und eine geheime Abstimmung vorausgegangen. Elf Ratsmitglieder votierten für den Plan, vier dagegen, ein Politiker enthielt sich der Stimme.

Die Gemeinde schließt damit eine Baulücke und treibt die innere Verdichtung voran. Mehr als 180 potenzielle Bauplätze in Uelsen seien in Privatbesitz und stünden damit nicht für eine Bebauung zur Verfügung, erklärte Gemeindedirektor Herbert Koers. Die Fläche am Steenebarg hingegen gehöre der Kommune und könnte verwertet werden.

Steenebarg von historischer Bedeutung

Für SPD-Ratsherr Gerrit-Jan Hesselink vernichtet die Gemeinde mit der Bebauung am Steenebarg ein Stück Geschichte. Sie vergebe die Chance, eine der letzten zusammenhängenden Grünflächen im Ort zu erhalten. Das Grundstück ist rund 2650 Quadratmeter groß und von historischer Bedeutung. Das haben Untersuchungen des Denkmalschutzes bestätigt. An der höchsten Stelle des Steenebargs liegt ein mehr als 3000 Jahre alter Grabhügel, der diesem Ort den Namen verliehen hat. Er muss laut Denkmalschutz erhalten bleiben.

Kritik kam auch von Geert Vrielmann (UWG). Er beklagte, dass Uelsen mit der Bebauung seiner vielen alten Hügel ein Stück Identität verliere. Er könne sich gut vorstellen, den Steenebarg zu einer Station des geplanten Geschichtsparks „Uelser Quellen“ zu machen. Dies soll nun auch geschehen – aber nicht mit der ganzen Fläche, sondern nur mit der Spitze.