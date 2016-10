Streit um eine Handtasche geht vor Gericht weiter

Nordhorn. Eine 50-jährige Geschäftsführerin aus Kornwestheim fühlte sich von einer 36-jährigen Hausfrau und siebenfachen Mutter aus der Niedergrafschaft um eine gebrauchte Louis Vuitton-Tasche betrogen. Für 700 Euro hatte sie im Juli 2015 die Tasche von ihr über ein gängiges Internet-Kleinanzeigenportal erworben.

Als dann nach Vorkasse das Paket aus der Niedergrafschaft in Kornwestheim eintraf und im Rahmen einer kleinen Zeremonie von der 50-Jährigen mit ihrer 17-jährigen Tochter geöffnet wurde, kam zum Entsetzen der beiden keine Louis Vuitton-, sondern eine Gucci-Tasche zum Vorschein.

Hausdurchsuchung ohne Ergebnisse

Sofort begannen die Drähte zwischen dem Schwäbischen und der Niedergrafschaft zu glühen, doch eine Klärung oder gar eine Einigung kam nicht zustande. Die Niedergrafschafterin beharrte darauf, genau die Louis Vuitton-Tasche verkauft, durch ihren Mann verpackt und per Post verschickt zu haben, die sie im Internet mit Bild zum Preis von 700 Euro angeboten hatte und die die Kornwestheimerin unbedingt haben wollte. Die fühlte sich betrogen, schaltete ihren Anwalt ein und erstattete Anzeige.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu keinem Ergebnis, nicht einmal die Hausdurchsuchung, bei der das Haus der Angeklagten in der Niedergrafschaft komplett „ausgeschüttelt wurde“, wie es ihre Verteidigerin, Rechtsanwältin Bitzer aus Nordhorn, vor Gericht formulierte. Um dann spitz zu fragen: „Warum hat nicht auch in Kornwestheim eine Hausdurchsuchung stattgefunden?“

Diskussion über Mietrückstände

Die vorsitzende Richterin am Amtsgericht, Frau Westerhoff, verfolgte in ihrer Befragung ersichtlich das Ziel, die finanzielle Situation der Angeklagten genau zu durchleuchten, um hier Anhaltspunkte für den Anklagevorwurf des Betrugs zu finden.

Was es denn mit den Mietrückständen auf sich habe, die im fraglichen Zeitraum zu Buche stünden, wollte die Richterin wissen. Darauf entgegnete die Verteidigerin: Wenn man, wie im Sommer 2015 geschehen, solche zwischenzeitlichen Rückstände in 1000 Euro-Schritten zurückzahle, dann könne die finanzielle Situation so prekär nicht sein.

Verteidigung wirft Gericht „feindselige Haltung“ vor

Und erst recht protestierte sie energisch, als die Richterin vielsagend mit einer „Beiakte“ winkte, die Einblicke in ein Insolvenzverfahren gewähren würde. Die Verteidigerin: „Diese Akte kenne ich nicht. Sie ist nicht angekündigt und ist nicht Gegenstand des Verfahrens.“

Im weiteren Verlauf der Verhandlung hatte sie ihre Mandantin mehrfach vor solchen Vorstößen zu schützen, was sie schließlich in dem Vorwurf einer „feindseligen Haltung“ des Gerichts zusammenfasste. Gegen Schluss der Verhandlung machte die Richterin kein Hehl daraus, dass ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kornwestheimerin gering seien – ganz anders als bei der Niedergrafschafterin.

Zeugenaussagen ohne neue Erkenntnisse

Die Vernehmung der insgesamt fünf Zeugen brachte keine neuen Erkenntnisse: Die Tochter und der Ehemann der Angeklagten aus der Niedergrafschaft stützen deren Aussage („Eine Gucci-Tasche haben wir nicht einmal auf dem Dachboden“, so die 17-jährige Tochter); und die mit ihrer ebenfalls 17-jährigen Tochter aus Kornwestheim angereiste Geschädigte schilderte die Abläufe wie in der Anklageschrift dargestellt.

Als fünfter Zeuge kam ein Postbeamter aus der Osnabrücker Zentrale zu Wort, der den „sauberen Sendungsverlauf“ des intakten Pakets mit der Tasche verblüffend detailgenau nachweisen konnte, was allerdings sowohl die eine wie die andere Seite als Beweis für ihre Version hätte werten können.

Wert der Tasche unbekannt

Am Ende der Beweisaufnahme brachte Rechtsanwältin Bitzer dann doch noch Bewegung in den kniffligen Fall: Die Louis Vuitton-Tasche stehe mit einem Wert von 700 Euro in Rede. Ob das Gericht auch den Wert der Gucci-Tasche angeben könne?

Längeres Schweigen. Nein, das konnte das Gericht nicht. Die Staatsanwältin räumte ein, wenn die Taschen ungefähr den gleichen Wert hätten, gerate der Betrugsvorwurf ins Wanken. Allerdings habe, so das Gericht, der seinerzeit ermittelnde Polizeibeamte in seinem Bericht dargelegt, dass die Gucci-Tasche Gebrauchsspuren aufgewiesen habe und ersichtlich von minderem Wert sei.

So einigte man sich für den 13. Oktober auf eine Fortsetzungsverhandlung, bei der die Expertise jenes Polizeibeamten der Wahrheitsfindung dienen soll. Man darf gespannt sein.