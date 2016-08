Streit in Gildehaus: Freispruch nach Messerstich

Weil ein betrunkener Mitbewohner in Gildehaus der Aufforderung, das Zimmer zu verlassen, nicht folgte, würgte er den 37-jährigen Angeklagten aus Lettland – dieser griff in seiner Not zum Messer.

bt Gildehaus. Für das, was sich am 11. Oktober 2015 in den Räumen einer Wohngemeinschaft in Gildehaus abspielte, hatte sich jetzt ein 37 Jahre alter Lette vor dem Amtsgericht Nordhorn zu verantworten. Die Anklage enthielt den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Im Streit hatte er danach einem Mitbewohner mit einem Messer in den Rücken gestochen.

In der Hauptverhandlung stellte sich heraus, dass es sich bei den Mitgliedern der Wohngemeinschaft um mehrere lettische Arbeiter handelt, die in der Obergrafschaft in verschiedenen Firmen tätig sind. Um eine problemlose Verständigung mit dem Angeklagten und den Zeugen zu ermöglichen, hatte das Gericht zu dem Termin zwei Dolmetscherinnen geladen.

Wohnungslosen Kollegen aufgenommen

In der richterlichen Befragung gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er und seine Mitbewohner einige Zeit vor dem Zeitpunkt des Vorfalls einen wohnungslosen Kollegen für ein paar Tage bei sich aufgenommen hatten. Es stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Trinker handelte, der durch sein Verhalten ein Zusammenleben in der Gemeinschaft unmöglich machte.

Am Nachmittag des 11. Oktober 2015 war der Angeklagte gegen 16.30 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen. In der Küche setzte er sich auf einen Stuhl, um eine Tasse Kaffee zu trinken und eine Scheibe Brot zu essen. Hierbei wurde er von dem wieder einmal betrunkenen Mitbewohner verbal angegangen.

Angegriffene schlug um sich

Er forderte den Betrunkenen auf, das Zimmer zu verlassen, da er allein sein wollte. Statt zu gehen, griff dieser dem Angeklagten an den Hals und würgte ihn. In seiner Not schlug der Angegriffene um sich.

Hierbei kam ihm das auf dem Tisch liegende Messer, mit dem er sich vorher ein Brot geschmiert hatte, in die Hand und er stach dem Angreifer in den Rücken. Daraufhin verließ der Verletzte fluchtartig die Wohnung. Den Streit zwischen den beiden Kontrahenten bestätigten die als Zeugen geladenen Mitbewohner des Angeklagten. Da sie sich alle außerhalb der Küche aufgehalten hatten, konnten sie zu dem Messerstich nichts sagen.

Der Geschädigte versuchte in seiner Vernehmung als Zeuge, das Ganze so darzustellen, als ob der Angeklagte das Messer aus einem anderen Zimmer geholt und dann zugestochen habe. Diese Version wurde von den übrigen Zeugen verneint. Offenbar durch den Alkoholgenuss war das Schmerzempfinden des Geschädigten verringert. Nach dem Vorfall begab er sich zu einer etwa einen Kilometer entfernten Tankstelle. Hier bat er die Kassiererin darum, die Polizei zu rufen, da er von seinem Kumpel in den Rücken gestochen worden sei.

Verletzter offenbar alkoholisiert

In ihrer Zeugenaussage bestätigte die Tankstellenbedienung, dass der Verletzte offenbar alkoholisiert war. Im Krankenhaus, wohin ihn die Polizisten bringen ließen, wurde gegen 21.50 Uhr noch ein Blutalkoholgehalt von 1,61 Promille festgestellt.

Den Tathergang konnte der Angeklagte dem Gericht recht anschaulich demonstrieren. Anhand von Fotos, die die herbeigerufenen Polizeibeamten gemacht hatten, konnten die Prozessbeteiligten sich ein ziemlich genaues Bild vom Geschehen machen. Vor allem die ausgeprägten Würgemale am Hals des Angeklagten untermauerten seine Aussage.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft kam in seinem Plädoyer in der Verhandlung zu dem Ergebnis, dass es im Rahmen des Streits zwischen den beiden Letten um die Frage, ob der Gast noch länger in der Wohnung geduldet werden sollte, zu dem Messerstich kam. Diesen Stich wertete er als einen Akt der Selbstverteidigung, wie die in den Akten befindlichen Fotos deutlich zeigten. Die Staatsanwaltschaft stellte den Antrag, den Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freizusprechen.

Auch der Verteidiger des angeklagten 37-Jährigen stellte einen entsprechenden Antrag – da erwiesen sei, dass sein Mandant sich nur verteidigt habe. Das von Richter Ratering verkündete Urteil lautete dann auch erwartungsgemäß auf Freispruch.