Strafe für riskantes Überholmanöver auf B403

bt Nordhorn. Der schnellen Reaktion einer 19-jährigen Abiturientin ist es zu verdanken, dass es am 9. Juli gegen 19 Uhr in Brandlecht nicht zu einem verheerenden Frontalzusammenstoß zweier Autos kam. Zwischen dem Bahnübergang und der Ampelanlage auf der B403 kamen der jungen Frau, die mit einem VW-Golf unterwegs war, neben mehreren Personenwagen zwei Lastwagen entgegen. Aus der Reihe der Fahrzeuge scherte plötzlich ein Mercedes-Cabriolet aus und setzte zum Überholen eines Lkw an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Golf-Fahrerin so stark abbremsen, dass sie mit ihrem Wagen auf dem Grünstreifen landete.

Der Cabrio-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bad Bentheim fort, nachdem er auch den zweiten Lkw überholt hatte. Als die junge Frau und ihre Beifahrerin sich von dem Schreck erholt hatten, setzten sie ihre Fahrt in Richtung Nordhorn fort.

Polizeibeamter merkte sich Kennzeichen

Allerdings hatte ein Polizeibeamter, der mit seiner Frau privat in Richtung Bad Bentheim unterwegs war, das riskante Überholmanöver gesehen und sich dass Kennzeichen gemerkt. Kurz vor der Auffahrt zur A30 hatte er das Cabrio mit dem Münsteraner Kennzeichen vor sich. Als beide Wagen anschließend auf der Autobahn in Richtung Schüttorf unterwegs waren, gelang es der Frau des Polizisten, mit dem Handy ihres Mannes den Wagen des Rasers zu fotografieren.

Aufgrund der Anzeige, die der Polizeibeamte anschließend erstattete, konnte als Halter und Fahrer des Cabrios ein 50 Jahre alter Berufsbetreuer aus Münster ermittelt werden. Jetzt hatte sich der Mann vor der Einzelrichterin beim Amtsgericht Nordhorn wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten.

Angeklagter schwieg

Der angeklagte Münsteraner machte von seinem Recht Gebrauch, zu dem Vorwurf in der Anklage zu schweigen. So war das Gericht auf die Aussagen der Zeugen angewiesen. Die durch den Überholvorgang gefährdete Fahrerin des Golf und ihre Beifahrerin berichteten dem Gericht von der gefährlichen Situation, in der sie sich am 9. Juli befanden. Ein paar Tage nach dem Vorfall meldete der Polizeibeamte sich bei der Fahrerin, teilte ihr mit, dass er das riskante Überholmanöver gesehen hatte und Anzeige erstatten werde.

Als Zeuge schilderte der Polizist dem Gericht seine Beobachtungen, die schließlich zur Anzeige führten. Unmittelbar nach dem Vorfall am Bahnübergang in Brandlecht hatte er seine Frau gebeten, sich das Kennzeichen zu notieren, was sie auch tat. Auf der A30 konnte seine Frau das Mercedes-Cabrio dann fotografieren. Dass er nach Erstatten der Anzeige einen Teil der Ermittlungen selbst führte, war einem personellen Engpass auf der Polizeidienststelle zu der Zeit geschuldet. Über die Verkehrsbehörden in Münster hatte er den Halter und offensichtlichen Fahrer festgestellt und ihn angerufen.

Geldstrafe und Führerscheinentzug gefordert

Der hatte sich schon damals nicht zur Sache eingelassen. Die Frau des Polizeibeamten konnte als Zeugin die Aussagen zum Hergang des Vorfalls in Brandlecht bestätigen. In dem Angeklagten erkannte sie den damaligen Fahrer wieder.

Für den Staatsanwalt bestand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kein Zweifel daran, dass es der Angeklagte war, der mit seinem Wagen trotz Gegenverkehr und durchgehender Mittellinie zwei Lastwagen überholte. Dass es nicht zu einem schweren Unfall kam, war nicht das Verdienst des Angeklagten, sondern das der jungen Quendorferin. Der Staatsanwalt war der Ansicht, dass dieses Fehlverhalten – vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung – mit einer Geldstrafe geahndet werden sollte. Er hielt 50 Tagessätze zu je 100 Euro (5000 Euro) für angemessen. Darüber hinaus sollte dem Angeklagte für ein Jahr der Führerschein entzogen werden.

Verteidigung kritisiert Zeugen

Rechtsanwalt Eppinger als Verteidiger beantragte, seinen Mandanten freizusprechen. Er wies darauf hin, dass nicht zweifelsfrei bewiesen sei, dass der angeklagte Berufsbetreuer der Fahrer des überholenden Wagens war. Er widersprach der Verwertung der Zeugenaussage des Polizeibeamten. Aus Sicht der Verteidigung hätte der Zeuge und Anzeigeerstatter nicht, wie geschehen, wesentliche Ermittlungen in diesem Verfahren führen dürfen.

Das von der Richterin anschließend verkündete Urteil entsprach voll und ganz dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es lautete auf 50 Tagessätze zu je 100 Euro, Entzug der Fahrerlaubnis und eine Sperrfrist zur Wiedererteilung von einem Jahr. Für das Gericht war kein Grund erkennbar, die detaillierte Zeugenaussage des Polizeibeamten nicht in seine Entscheidung einzubeziehen.